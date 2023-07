Sepp Kuss over valpartijen: “Door de vermoeidheid mis je wat alertheid”

Sepp Kuss raakte vanmiddag de smartphone van een toeschouwer, wat leidde tot een behoorlijk grote valpartij in het peloton. Zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck was op het eerste gezicht een van de zwaarste slachtoffers, maar Kuss wijst niet met de beschuldigende vinger naar de toeschouwer.

“Er was een versmalling van de weg in een stadje, en daarbij raakte een toeschouwer de remgreep van mijn stuur. Gelukkig ben ik oké, ik hoop de andere jongens die gevallen zijn ook”, vertelt hij bij Eurosport.

Het is niet de eerste val deze week, en dat heeft volgens de renner van Jumbo-Visma een reden. “Natuurlijk kunnen er altijd dingen gebeuren waar je geen controle over hebt. Maar de vele valpartijen liggen ook aan de vermoeidheid na deze zware koers. Je mist daardoor wat alertheid.”

Of de rit verliep zoals gepland, wilde de interviewer nog weten. “Min of meer. Heel de ploeg was in orde, we hadden nog veel renners mee toen UAE-Emirates het tempo opdreef op de slotklim. Maar we hebben onze eigen koers kunnen rijden. De vlucht mocht gerust voorop blijven, zoals ook geschiedde. Nu is het uitkijken naar de rustdag.”