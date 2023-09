woensdag 13 september 2023 om 18:09

Sepp Kuss nog altijd in onverwachte leiderspositie: “Ging Vuelta in zonder verwachting”

De loeizware beklimming van de Angliru leek op enkele kilometers van de meet het einde te zijn voor de rode droom van Sepp Kuss. De Amerikaan moest zijn sterke ploegmaats Vingegaard en Roglic laten gaan en de seconden liepen snel op. Kuss beet op zijn tanden en hield uiteindelijk de schade beperkt, waardoor hij ook in etappe achttien de rode trui mag aantrekken.

“Ik had niet verwacht hier te zijn”, steekt de Amerikaan vlak na de finish op de mythische Angliru van wal. “Dat is het mooie aan deze koers. Ik ging er in zonder verwachtingen en wilde de mannen uit de ploeg helpen. Toen kreeg ik ineens deze mooie trui en alles wat erbij komt. Zo heb ik een nieuw niveau van koersen en mijn koersinstinct ontdekt.”

Kuss klopte ploegmaats Vingegaard en Roglic na de meet op de schouders. De Amerikaan verloor 19 seconden op de winnaars van de Giro en Tour de France. Voor hemzelf is dat geen verrassing. “Het zij twee geweldige mannen aan mijn zijde. We werken goed samen achter de schermen. Zij zijn grote kampioenen. Ik wil natuurlijk ook mijn eigen kans, maar ik vind het niet erg om voor hen te werken als dat nodig is.”