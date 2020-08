Sepp Kuss na zege in slotrit: “We moesten onze focus verleggen” zondag 16 augustus 2020 om 17:10

Sepp Kuss zegt dat de ploeg van Jumbo-Visma in shock was na de vierde etappe en de gevolgen die de rit had voor de ploeg. Kopmannen Steven Kruijswijk (schouderblessure, red.) en Primoz Roglic (heupblessure en schaafwonden, red.) vielen uit en dus verloor de ploeg de leiding. “We moesten onze focus verleggen”, aldus Kuss, die de vermakelijke slotrit wist te winnen.

“Na gisteren was het een beetje raar om wakker te worden, want we moesten onze focus verleggen”, legde de Amerikaanse klimmer uit in het flashinterview. “We waren een beetje in shock na gisteren, na alle valpartijen en de opgaves. Daardoor konden we nu agressief koersen. Het was wel een van de lastigste etappes die ik ooit gereden heb.”

“Het was vol gas vanaf de start en iedereen was heel moe”, merkte Kuss, die de hele week al een goede vorm liet zien in dienst van Roglic. Hij wist op de slotklim naar Megève vier medevluchters te lossen en zo solo de zege te pakken. “Ik kon mijn voordeel halen uit het feit dat ik lager stond in het klassement. Daardoor kon ik vroeg aanvallen.”

Over twee weken is Kuss een van de belangrijke pionnen van Jumbo-Visma in de Tour de France. “Ik ben blij dat ik hier gewonnen heb, want nu ga ik met een goed gevoel naar de Tour toe”, laat hij nog weten. Kuss wist door zijn ritzege ook nog de top-10 van het klassement binnen te dringen.