vrijdag 15 september 2023 om 09:30

Sepp Kuss merkt nu dat killerinstinct nodig is: “Ik kijk vaak juist vanuit meerdere perspectieven”

Sepp Kuss heeft zich na afloop van de bergetappe naar La Cruz de Linares geuit over zijn gedachtegang en de tactiek die besproken is binnen Jumbo-Visma. De Amerikaan had namelijk aangegeven dat hij ‘voor zichzelf moest opkomen’ nu hij op weg is om de Vuelta a España te winnen. Het is een harde leerschool voor Kuss. “Soms werk ik mezelf in een situatie waar ik niet in moet zitten”, vertelt hij aan Sporza.

Kuss kent zichzelf goed. Hij is al jarenlang een trouwe luxeknecht van de kopmannen van Jumbo-Visma, maar nu leidt hij in de Vuelta a España en staan Jonas Vingegaard en Primož Roglič achter hem. Na de Angliru-rit, waarin beide kopmannen wegreden van Kuss, zei hij dat hij voor zichzelf moest opkomen. Die uitspraak wilde hij graag nader toelichten.

“Ik ben niet de persoon die het hardst schreeuwt of de persoon die wil dat dingen op een bepaalde manier gaan”, zegt Kuss na lang nadenken. “Ik probeer een situatie altijd vanuit meerdere perspectieven te bekijken, en soms zet ik mezelf in een situatie waar ik niet in moet zitten. Maar ik realiseer mij nu ook dat je in sport het killerinstinct nodig hebt, in goede en in slechte tijden.”

‘Ik realiseer mij nu hoe zwaar het is om iets te willen winnen’

Ook in gesprek met FloBikes en TV2 doet Kuss een boekje open over zijn strijd in het Vuelta-klassement. “Meer dan ooit heb ik mij gerealiseerd hoe zwaar het is om iets te winnen, iets te willen winnen. Dat is niet voor iedereen weggelegd”, weet hij. Of dat zijn rol in de toekomst gaat veranderen, weet de klimmer nog niet. “Ik moet nog beslissen wat dat voor mij gaat betekenen.”

Donderdag werd duidelijk dat Vingegaard en Roglič zich de laatste dagen achter ‘kopman’ Kuss scharen. “Ik heb altijd geloofd in die gasten. Er was geen twijfel in mijn hoofd dat zij mij niet zouden helpen. Ik ben vooral blij dat ik kon volgen. Je kan van alles zeggen, maar ik moet ook de benen hebben om het af te maken. Ik weet dat Jonas niets meer gaat proberen, maar het is beter om een voorsprong te hebben voor het geval ik 17 seconden verlies in een massasprint. Dat weet je nooit”, lacht hij.