Sepp Kuss loste op voorlaatste klim: “Maar ik voelde mij beter dan gisteren”

In de etappe naar Foix was Sepp Kuss een belangrijke helper voor gele trui Jonas Vingegaard, maar in de bergrit naar Peyragudes loste de Amerikaan van Jumbo-Visma op de voorlaatste klim. “Ik voelde mij goed, maar het tempo was super hoog”, zei Kuss na afloop, doelend op het rijden van Brandon McNulty, tegen onder meer WielerFlits.

Zijn landgenoot van UAE Emirates kende een uitstekende dag en bleef als enige over met Vingegaard en Tadej Pogačar. “Ik probeerde bij die groep te blijven tot de top van de voorlaatste klim”, aldus Kuss over de Col de Val Louron-Azet. Hij kwam in een achtervolgend groepje terecht. “Maar met Geraint Thomas en Alexey Lutsenko konden we niet terugkeren. Daarna was het aan Jonas. Verder denk ik dat het een goede dag was.”

Wat was dan het verschil met dinsdag, toen Kuss in Foix de rol van McNulty had als laatste helper van zijn kopman? “Ik voelde mij vandaag beter, alleen ging het nog sneller vandaag”, lacht hij. Voor Vingegaard was er weinig slecht nieuws. Hij werd tweede in het wiel van Pogačar. “Hij is nog steeds op de goede weg. De rit van morgen is nog zwaarder, met langere klimmen. Die wordt nog meer beslissend, maar vandaag was al heel intens.”