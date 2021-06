Sepp Kuss: “Je zag dat Roglic en Pogacar aan elkaar gewaagd zijn”

Jumbo-Visma zag kopman Primož Roglič derde worden in de tweede etappe van de Tour de France naar Mûr-de-Bretagne. De Sloveen klom daardoor op naar de vierde plaats in het klassement. “Natuurlijk wilden we ook strijden om de etappewinst, maar uiteindelijk waren we meer gefocust op de directe concurrenten voor het klassement”, zegt helper Sepp Kuss.

“Na de eerste beklimming zag je dat de groep flink was uitgedund, waardoor je je wat beter kon positioneren. Op zo’n korte klim is een goede positie cruciaal. Zoals je ziet, telt elke seconde. Je zag dat iedereen daar vandaag mee bezig was. Daar worden wedstrijden en uiteindelijk ook de Tour op beslist”, reageert Kuss op de finale van de etappe.

“Het is belangrijk om er op die belangrijke momenten te staan. Het zou een zware finale worden en we wisten van tevoren dat we daar goed vooraan moesten zitten”, aldus de Amerikaan, die zelf uiteindelijk op meer dan drie minuten finishte. Roglič werd derde en pakte daarmee enkele bonificatieseconden. “Het was voor ons een goede situatie. In de finale zag je ook dat Primož en Tadej aan elkaar gewaagd zijn”, vertelt hij.

In het algemeen klassement is Roglič na twee etappes al vierde, op veertien seconden van gele trui Mathieu van der Poel. Zijn achterstand op nummer twee Julian Alaphilippe is zes seconden. Tadej Pogačar is derde, met een seconde voorsprong op Roglič.