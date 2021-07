Sepp Kuss glundert na winst in de Tour: “Ik heb hier geen woorden voor”

Jumbo-Visma boekte vandaag zijn tweede etappezege in de Tour de France van 2021, met dank aan Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer reed in de etappe naar Andorra la Vella op de laatste klim weg van zijn medevluchters en kwam uiteindelijk solo over de meet. “Ik heb hier geen woorden voor”, was zijn eerste reactie in het flashinterview.

Kuss wist op de steile Col de Beixales weg te rijden van zijn directe tegenstanders. Oude rot Alejandro Valverde spartelde nog wel tegen, maar de Amerikaan van Jumbo-Visma bleek uiteindelijk sterk genoeg om een solo van goed vijftien kilometer uit zijn benen te schudden. “Dit is echt niet te geloven. Ik heb hier geen woorden voor. Deze etappe finishte in de omgeving waar ik woon en dus was ik zeer gemotiveerd.”

Vandaag bleek Kuss de sterkste renner uit een omvangrijke kopgroep, maar in het begin van de Tour voelde de sierlijke klimmer zich helemaal niet zo goed. “Ik was deze Tour echt aan het afzien. Ik voelde de voorbije weken dat ik niet over de kick beschikte, maar ik had vandaag gelukkig wel goede benen. Het was een zware dag in de vlucht, maar ik kende de slotklim vrij goed.”

Focus op Vingegaard

“Ik wist dat ik het kon volhouden tot de finish, mits ik een gaatje had aan het begin van de klim. In de finale voor de slotklim reed Wout (Van Aert, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma, red.) de hele tijd op kop. Als zo’n grote kampioen voor je op kop rijdt, moet je het wel afmaken. Ik wil verder ook nog mijn ouders bedanken. Ik zie ze niet vaak, maar ze steunen me wel altijd.”

Een eerste ritzege in de Tour de France smaakt ongetwijfeld naar meer, maar Kuss zal zich in de komende Pyreneeënritten weer ontfermen over kopman Jonas Vingegaard. “We gaan enerzijds voor etappezeges, maar we hebben ook Jonas in koers die echt supersterk is. Ik wilde het vandaag afmaken, maar vanaf nu zal ik weer volledig in dienst rijden van Jonas”, aldus Kuss.