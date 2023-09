zaterdag 9 september 2023 om 18:26

Sepp Kuss doet ‘hoed af’ voor Remco Evenepoel: “Ik ben blij voor hem”

Sepp Kuss nam na afloop van de veertiende rit in de Vuelta a Espana zijn figuurlijke hoed af voor Remco Evenepoel, vertelde hij in het flashinterview. “Wat hij heeft gedaan is zeer indrukwekkend.”

“Ik ben blij voor hem dat hij heeft gewonnen na zijn teleurstellende dag vrijdag. Een mooiere manier om jezelf terug te vechten is er bijna niet. We wisten dat hij gemotiveerd was om aan te aanvallen, maar maakten ons er niet echt zorgen over. Wij moesten gewoon gegroepeerd blijven tot de Larrau.”

Kuss verwachtte voor de etappe dat Jumbo-Visma zou worden aangevallen op de Puerto de Larrau en dat is precies wat er zaterdag gebeurde, toen UAE Team Emirates ten aanval trok. “Gelukkig hebben we de controle behouden en zijn we bij elkaar gebleven tot de finish. We wisten dat het een van de betere kansen was voor de concurrentie om nog wat te proberen.”

“Het tempo op de eerst twee beklimmingen lag zeer hoog en UAE Team Emirates heeft een geweldige etappe gereden, maar wij zijn met zijn drieën bij elkaar gebleven en Attila Valter en Robert Gesink konden ook nog terugkeren. We zijn dus nooit echt in de problemen geweest”, aldus Kuss.