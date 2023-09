zaterdag 9 september 2023 om 18:17

Remco Evenepoel in tranen na wederopstanding: “Ik mag heel trots zijn”

Remco Evenepoel toonde in de veertiende etappe van de Vuelta a España over bijzonder veel veerkracht te beschikken. De Belg van Soudal Quick-Step schreef op knappe wijze de zware Pyreneeënrit op zijn naam vanuit de kopgroep nadat hij gisteren uit de top van het klassement duikelde na een inzinking. “Ik heb vannacht weinig geslapen”, zei hij daarover tegen Eurosport.



“Het was gisteren een zware dag. Ik heb een slechte nacht gehad. Ik had veel negatieve gedachten. Toen ik wakker werd zei ik: ‘Ik ga ervoor.’ Ik heb deze etappe verkend, dus ik kende de beklimmingen heel goed. Ik wist hoe moeilijk het was. Het is heel fijn om mijn tweede etappe te winnen”, vertelde de wereldkampioen tijdrijden.

Al in de vlakke openingsfase was Evenepoel bijzonder actief in de kop van de koers. “Het was vol gas. Ik voelde me goed. Ik zat constant bij elke ontsnapping. Uiteindelijk zat ik als enige mee, maar Mattia (Cattaneo, red.) kwam later aansluiten en reed een stevig tempo, waardoor de groep flink uitdunde. Toen Juan Pedro Lopéz aanviel counterde ik en kwam ik met Romain Bardet op kop.”

Alliantie met Bardet

De samenwerking tussen Evenepoel en de Fransman verliep vervolgens goed. “In de afdaling breidden we onze voorsprong uit. We werkten goed samen. We hadden afgesproken dat ik op de beklimmingen zou werken als hij op het vlakke mee zou rijden. Ik was alleen niet helemaal zeker of hij me kon volgen, maar hij bleef er uiteindelijk lang bij”, vertelde hij verder.

Waar Evenepoel zich op gaat focussen in het vervolg van deze Vuelta? “De bergtrui en nog meer etappes zijn een mooi doel voor de komende dagen”, besloot de 23-jarige renner, die vandaag de bergtrui overnam van Jonas Vingegaard.