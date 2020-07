Sep Vanmarcke wint oefenkoers in Outrijve zondag 5 juli 2020 om 19:09

Terwijl veel aandacht uitging naar de GP Vermarc Sport in Rotselaar, met heel veel profs aan de start, wist Sep Vanmarcke in Outrijve (West-Vlaanderen) een oefenkoers te winnen. De kopman van EF Pro Cycling kwam na een wedstrijd van 113 kilometer solo over de streep.

Vanmarcke had na 2 uur en 17 minuten een gemiddelde snelheid van 48,7 kilometer per uur op de teller staan. In het West-Vlaamse dorp eindigde Franklin Six, neefje van Frank Vandenbroucke, van Bingoal-Wallonie Bruxelles als tweede. Hij won de sprint van de achtervolgende groep, voor Niels Merckx. Vanmarckes ploeggenoot Jens Keukeleire zat ook in die achtervolgende groep en werd elfde.

Zaterdag stond Sep Vanmarcke nog aan het vertrek van de oefenkoers in Wortegem-Petegem, maar die wedstrijd werd na nog geen twee rondes afgelast door een hartstilstand bij Niels De Vriendt. De nog maar 20-jarige Belg overleefde dat niet.