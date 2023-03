Sep Vanmarcke tevreden met derde plek in Gent-Wevelgem: “Heb de juiste keuzes gemaakt”

Sep Vanmarcke kijkt met een goed gevoel terug op zijn podiumplek in Gent-Wevelgem. “Ik heb vandaag de juiste keuzes gemaakt, qua kleding maar ook qua koerstactiek”, blikt de Belg van Israel-Premier Tech terug op zijn race.

“Het was super koud en het regende bijna de hele dag door”, aldus Vanmarcke. “De weg is dus nooit echt droog geweest, waardoor wij ook continu nat bleven worden. Iedereen had het steenkoud, maar juist dan is het belangrijk om vooruit te blijven denken en de focus op de koers te houden. Men verwacht altijd dat ik als Flandrien deze omstandigheden fijn vindt, maar ik heb liever mooi, droog weer. In het verleden heb ik ook vaak gesukkeld met het aantal kledingstukken dat ik aanhad, maar vandaag gelukkig niet.”

Derde het hoogst haalbare

Over de tactiek van vandaag kan hij enkel tevreden zijn. Vanmarcke: “In de finale ben ik altijd rustig gebleven, ik heb de juiste aanvallen afgewacht en niet gepanikeerd. Toen de mannen van Jumbo-Visma aanvielen pakten ze al snel een minuut op onze groep, toen wisten we wel dat het een verloren zaak was. Toch ben ik content met mijn derde plaats.”