Sep Vanmarcke over tactiek in Ronde van Vlaanderen: “Anticiperen gaat tegenwoordig niet meer”

Interview

Sep Vanmarcke is aan een prima voorjaar bezig. De Vlaamse coureur van Israel-Premier Tech stond vorige week zondag op het podium in Gent-Wevelgem en lijkt klaar te zijn voor de Ronde van Vlaanderen. “Pieken is wel niet mogelijk voor mij, daarvoor rijd ik teveel wedstrijden.”

Vanmarcke begon zijn Vlaamse voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij werd er meteen tiende en een dag later bolde hij als zestiende over de streep in Kuurne-Brussel-Kuurne. Geen dichte ereplaatsen, maar wel meteen een bewijs dat Vanmarcke goede benen heeft. Dat bewees hij daarna nog door zesde te worden in Nokere Koerse, zeventiende in de E3 Saxo Classic en derde in Gent-Wevelgem.

Woensdag stond Vanmarcke ook aan de start van Dwars door Vlaanderen. Voor de start in Roeselare sprak WielerFlits met de ancien. “Ik ben wel moe nu. Ik heb een aantal nachten moeizaam geslapen. De afgelopen koersen waren intensief en na mijn goede resultaat in Gent-Wevelgem lukte het niet om goed te kunnen slapen.”

Vanmarcke: “Pieken is niet mogelijk”

De renner van Israel-Premier Tech reed Dwars door Vlaanderen niet uit. Dat kwam niet als een verrassing, want op voorhand gaf de Belg al aan dat hij voorzichtig zal koersen. “Ik ga me niet naar de vaantjes rijden vandaag. Ik wil zondag niet te voet staan, dus we zullen wel zien hoe ik me voel in koers vandaag. Ik ga niets forceren.” Vanmarcke zag onderweg dat hij niet in aanmerking zou komen voor een goed resultaat en besloot dan geen risico’s te nemen met het oog op zondag.

Na zijn goede resultaten in de laatste klassiekers kunnen we Vanmarcke een outsider noemen. In het verleden, in 2014 en 2016, stond Vanmarcke al tweemaal op het podium van de Ronde van Vlaanderen. Heeft hij dit voorjaar dan ook gepiekt naar deze wedstrijd? “Nee, dat is niet mogelijk voor mij. Ik rijd daar teveel wedstrijden voor. Maar deze zondag en de week erna, wanneer we Parijs-Roubaix rijden, zijn wel de belangrijkste wedstrijden voor mij. Het blijft iets speciaals, die twee koersen.”

Anticiperen, gaat dat nog?

“Het is moeilijk om zo’n wedstrijden aan te pakken. In het hedendaagse wielrennen zit er niet meer veel anticiperen in. De grote ploegen zijn heel sterk en rijden alles heel vroeg aan flarden. Daarom zit het anticiperen, zoals we kennen van vroeger, er niet meer in”, legde Vanmarcke uit. “Het is vooral zaak om goed te positioneren en dan te overleven.”

Overleven. Met die gedachte trekt Vanmarcke zondag naar de start in Brugge. Een week later staat Parijs-Roubaix op het menu. Volgens een aantal insiders is Vanmarcke nog steeds de renner die het hardste over de kasseien kan dokkeren. “Dat is een achterhaalde leuze. Er zijn een aantal mannen die ondertussen harder rijden dan ik. Ik hoop er wel goed te zijn en mee te doen.”