Sep Vanmarcke over strijd om UCI-punten: “Blij om weer gewoon te koersen volgend jaar”

Israel-Premier Tech vocht het afgelopen seizoen voor lijfsbehoud, maar degradeerde uiteindelijk uit de WorldTour. De strijd om UCI-punten had veel gevolgen binnen het team, vertelt Sep Vanmarcke in gesprek met Cyclingnews. “Het veranderde mijn programma enorm én het veranderde de manier van koersen”, aldus de 34-jarige Belg.

“Op een bepaald moment werd het belangrijk om een tweede of derde renner te laten sprinten, terwijl dat iets is wat je normaal nooit doet”, begon Vanmarcke zijn uitleg. “Normaal zet je alles op één man, die moet proberen te winnen, maar nu veranderde die tactiek. Ik ben blij om weer gewoon te koersen volgend jaar.”

“De hele zomer was heel vreemd. Het was niet de manier waarop we wilden koersen, maar de focus lag echt op de punten. Iedereen wil het liefst koersen om te winnen of resultaten te behalen, niemand wil zich de hele tijd druk maken om punten. In dat opzicht is het fijn dat dit seizoen voorbij is.”

“Voor mij verandert het niet zoveel”

Dat Israel-Premier Tech volgend jaar geen WorldTour-formatie meer is en dus afhankelijk is van wildcards voor de grote koersen, is voor Vanmarcke zelf geen onoverkomelijke probleem, vertelde hij. “Het is altijd fijner om onderdeel van de WorldTour te zijn, maar voor mij – heel persoonlijk – verandert het niet zoveel. Ik weet dat we uitgenodigd worden voor alle eendaagse koersen. Maar natuurlijk zijn er ook de klassementsrenners binnen het team. Voor hen wordt het lastiger, als we niet automatisch naar alle koersen kunnen. De klimmers van het team zullen dus meer moeilijkheden krijgen.”

Ondanks dat hij een doorlopend contract heeft tot eind 2023, staat het Vanmarcke technisch gezien vrij om weg te gaan bij Israel-Premier Tech, nu dat team gedegradeerd is. Half oktober liet hij echter aan Cyclingnews weten die intentie niet te hebben. “Ik ben niet van plan om weg te gaan. Voor mij verandert het niet veel”, klonk het na de Veneto Classic.