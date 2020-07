Sep Vanmarcke over EF Education First: “Ik heb geen idee hoe de ploeg er voor staat” zaterdag 18 juli 2020 om 19:03

Sep Vanmarcke is einde contract bij zijn ploeg EF Education First. Maar als het aan de Vlaming zelf ligt, dan rijdt hij ook aankomend seizoen nog voor het Amerikaanse WorldTour-team. “Mijn voorkeur is op dit moment bijtekenen.”

“Maar op dit moment liggen alle gesprekken daarover stil. Ik hoor weinig van mijn management. Niet over onze ploeg en niet over andere ploegen. Blijkbaar zijn andere ploegen geïnteresseerd. Ik wacht geduldig af”, zo vertelt Vanmarcke aan Het Nieuwsblad.

EF Education First moet dan wel blijven bestaan. Alhoewel Vaughters nadrukkelijk afstand nam van de geruchten dat zijn ploeg in noodweer verkeerde, blijven de geruchten in het peloton hardnekkig aanhouden.

Vanmarcke weet er het zijne niet van, maar kan zich wel voorstellen dat sponsor EF Education First zich in zware tijden begeeft. “Sponsor Education First verkoopt opleidingen en reizen. Die zitten dus vol in de hoek waar de klappen vallen. Ik heb geen idee hoe de ploeg er nu voorstaat”, is hij duidelijk.

Toch heeft Vanmarcke vertrouwen in een goede afloop. Dat komt ook omdat de klassiekerrenner ervaring heeft met eerdere sponsorperikelen. “Ik heb ervaring, ja. Rabobank gestopt, Belkin gestopt, Garmin gefuseerd met Cervelo, Cannondale in nauwe schoentjes… Nu is het dus opnieuw een half twijfelgeval. Eerlijk: alle voorgaande keren is het goed gekomen. Ik ga ervan uit dat het nu opnieuw zo zal zijn. Ik heb me er nog nooit zo weinig in opgejaagd als nu.”

Programma

Vanmarcke verblijft momenteel in Livigno, waar hij de puntjes op de i zet voor de herstart van het seizoen. Voor Vanmarcke zal deze herstart zijn in de Ronde van Polen, waarna hij normaal gesproken ook de Binckbank Tour rijdt en zeker Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Verder staat ook het Canadese tweeluik en het EK op de weg op zijn programma, maar voor die laatste wedstrijd moet hij dan wel geselecteerd worden.