Sep Vanmarcke na vier jaar terug in Parijs-Nice zaterdag 7 maart 2020 om 12:18

Sep Vanmarcke zou eigenlijk in Italië moeten zijn om Strade Bianche en daarna Tirreno-Adriatico te moeten rijden, maar nu die koersen afgelast zijn, moest hij zijn plannen herzien. Daardoor keert hij na vier jaar terug in Parijs-Nice.

“Zoals zovelen, een verandering van de plannen”, schrijft Vanmarcke op zijn social media. Geen Italiaanse voorjaarskoersen voor hem, maar een optreden in Parijs-Nice. In de Koers naar de zon ging de klassiekerspecialist al tweemaal eerder van start, in 2012 en 2016 In drie ritten eindigde hij al eens in de top tien. “Na een week vol vraagtekens, is het fijn om terug te zijn in het peloton.”

Vanmarcke begon zijn seizoen met de Tour de La Provence, waarna hij naar de Tour des Alpes Maritimes et du Var trok. In de slotetappe van de Franse ronde staakte hij vroegtijdig de strijd. Daarna volgde het openingsweekend waarin de Belg naar de 23e plaats reed in Omloop Het Nieuwsblad. Een dag later eindigde hij 59e in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Normaal gezien richt hij zich na Parijs-Nice op de Belgische voorjaarsklassiekers en Parijs-Roubaix.