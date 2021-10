Sep Vanmarcke kopman van Israel Start-Up Nation in Parijs-Roubaix

Israel Start-Up Nation schuift in Parijs-Roubaix Sep Vanmarcke naar voren als kopman. Het is geen geheim dat Parijs-Roubaix de favoriete klassieker is van de 33-jarige Belg. In 2013 werd Vanmarcke al een keer tweede op de wielerbaan van Roubaix, na een verloren sprint tegen Fabian Cancellara.

Hij stond al een keer op het podium en was drie keer vierde, maar winnen deed Sep Vanmarcke nog nooit. In 2019 zag de Belg van Israel Start-Up Nation zijn kansen in rook opgaan door een kapot versnellingsapparaat: wéér vierde. Iets wat soms nog weleens aan hem knaagt, zei hij dit voorjaar in een interview met Het Nieuwsblad. “Omdat ik die dag voelde dat ik fysiek genoeg over had om te winnen.” Zondag is er weer een kans om zijn wielerdroom waar te maken.

Zijn ploeggenoot Mads Würtz Schmidt won de junioreneditie van Parijs-Roubaix in 2012 en zal maar wat graag hetzelfde doen bij de profs. Ook Guillaume Boivin is een renner om in de gaten te houden. De sterke Canadees is de laatste weken prima op dreef en werd na het grote geweld keurig zeventiende op het WK in Leuven. Met Rudy Barbier en Hugo Hofstetter staan er ook nog twee snelle Fransen aan het vertrek die wel een eindje over kasseien kunnen rijden.

Ook Tom Van Asbroeck beschikt over de nodige ervaring in Parijs-Roubaix. Een andere Belg, Jenthe Biermans, is de zevende en laatste renner van Israel Start-Up Nation voor de Noord-Franse klassieker.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Rudy Barbier

Jenthe Biermans

Guillaume Boivin

Hugo Hofstetter

Mads Würtz Schmidt

Tom Van Asbroeck

Sep Vanmarcke

