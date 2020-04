Sep Vanmarcke: “Klassieker in het najaar zou nog specialer zijn om te winnen” zondag 12 april 2020 om 11:17

Normaal gesproken zou Sep Vanmarcke vandaag starten in één van de belangrijkste wedstrijden van zijn seizoen. In plaats van een zenuwslopende Parijs-Roubaix, viert de renner van EF Education First dit weekend Pasen met zijn familie.

“Ik ging er staan, daar ben ik zeker van”, vertelt Vanmarcke aan Het Nieuwsblad. “De Omloop Het Nieuwsblad viel tegen, maar dat was een beetje ingecalculeerd. In Parijs-Nice was ik naar de topvorm aan het groeien”, geeft hij aan. “Ik was klaar voor het voorjaar. Maar wat nu gebeurt, treft iedereen. En wij wielrenners moeten niet klagen, er zijn heel veel mensen die veel zwaarder worden getroffen.”

Training

Vanmarcke blijft in deze periode zonder wedstrijden doortrainen. “Vrijdag heb ik nog vijf uur getraind. Twee uur fitnessen en drie uur op de fiets. Ik heb een schema gekregen van coach Peter Schep. De intensieve trainingen, de blokken en zo, die volgt ik goed op. Die houden de conditie op punt. Wat de duurtrainingen betreft krijg ik de vrije keuze.”

Hij hoopt dat de klassiekers alsnog in het najaar ingepland kunnen worden. “Het zou het nog specialer maken om dan te winnen. Maar het zal afhangen hoe deze coronacrisis verder evolueert. Het moet allemaal veilig kunnen verlopen. En de organisatoren moeten het ook zien zitten”, geeft hij aan.

Einde contract

Zijn contract bij de Amerikaanse formatie loopt eind dit seizoen af. “Er zijn heel wat renners in deze situatie en voor velen zal er lang onzekerheid blijven. Want het zal lang duren voor er zal gesproken worden met de teams. Niemand kan zich in de kijker rijden én er is de onzekere financiële situaties bij de ploegen. Maar ik word er eind juli 32, ik denk dat de ploegen nu wel weten wat ze aan mij hebben en ik kan zeker nog een paar jaar op topniveau presteren.”