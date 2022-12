Sep Vanmarcke kiest voor overwegend Vlaams voorjaarsprogramma in 2023

Vanmarcke zal zijn seizoen evenwel een behoorlijk eindje van huis beginnen. Hij rijdt eerst de Saudi Tour (30 januari tot en met 3 februari), waarna hij ook nog de Ruta del Sol (15 tot en met 19 februari) betwist. Vervolgens is het Vlaamse openingsweekend – de Omloop Het Nieuwsblad (25 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (26 februari) – aan de beurt. De dinsdag daarop start Vanmarcke ook nog in Le Samyn.

De klassiekercoureur van Israel-Premier Tech slaat daarna Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico over. In plaats daarvan bereidt hij zich via een trainingskamp voor op een blok vol kasseikoersen. De eerste daarvan is Nokere Koerse (15 maart), de laatste Parijs-Roubaix (9 april). Tussendoor zal hij te zien zijn in de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Scheldeprijs.