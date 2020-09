Sep Vanmarcke: “Kan bij EF blijven, maar heb ook andere aanbiedingen”

Sep Vanmarcke (32) is een van de grote namen uit het Belgische profpeloton die nog niet heeft beslist waar hij volgend jaar aan de slag gaat. Maar hij naar eigen zeggen moet hij zich geen zorgen maken. Hij heeft onder meer een nieuw voorstel van EF-manager Vaughters op zak.

Sep Vanmarcke was gisteren virtueel te gast op de persconferentie van de BinckBank Tour. Vanop zijn hotelkamer vertelde de West-Vlaming in een Zoom-onderonsje dat hij toeleeft naar de klassiekers. En dat hij via deze rittenkoers zijn basis nog iets wil vergroten, om in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix helemaal top te zijn..

Over zijn toekomst maakt Vanmarcke zich geen zorgen, ook al heeft hij vandaag nog geen overeenkomst voor 2021. “Door de corona-toestanden zijn die onderhandelingen bij mijn team EF op de lange baan geschoven”, zegt hij. “Ik beloofde manager Jonathan Vaughters wel dat ik zou wachten tot hij een voorstel kon doen. Dat hij zijn tijd mocht nemen. Ondertussen heb ik een aanbod gehad.”

“Nu ben ik dat aan het afwegen tegenover andere voorstellen die ik kreeg. Dus nee, ik koers de komende weken niet onder druk. Ik denk trouwens dat de teammanagers mij ondertussen wel kennen en dat de resultaten van de komende weken niet allesbepalend zullen zijn. In normale omstandigheden doe in de klassiekers altijd voorin mee.”