Sep Vanmarcke hervat de competitie toch niet in Nokere Koerse

Sep Vanmarcke verschijnt morgen niet aan de start van Nokere Koerse. De klassiekerspecialist van Israel-Premier Tech is ziek teruggekeerd van een trainingsstage op het Spaanse Tenerife en moet de kasseienkoers noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Eerder moest hij zich ook vanwege ziekte terugtrekken voor Omloop Het Nieuwsblad.

Vanmarcke moest zich eind februari vanwege ziekte terugtrekken voor de Omloop, nadat hij last had gekregen van zijn keel en zich niet 100% goed voelde. Aanvankelijk leek de 33-jarige renner weer fit genoeg om te koersen en zou hij in Nokere Koerse de koers hervatten, maar ondertussen kreeg hij een nieuwe domper te verwerken.

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat Vanmarcke dit weekend ziek is teruggekomen van een stage en toch niet van start gaat in de eendaagse. “Je moet de situatie aanvaarden en proberen verder te kijken. Maar het is best lastig”, laat hij weten in gesprek met de krant. Voorbije maand ging hij al wel van start in de Tour de La Provence en de Ruta del Sol.

Update: Unfortunately, @sepvanmarcke will miss tomorrow's race due to illness. @rudybarbier75 will replace him at the start line. Speedy recovery, Sep!#NokereKoerse https://t.co/xGS4cK5TtQ pic.twitter.com/HeWws78iZH — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) March 15, 2022