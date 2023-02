Sep Vanmarcke en Giacomo Nizzolo voeren Israel-Premier Tech aan in Le Samyn

Israel-Premier Tech heeft de selectie bekendgemaakt voor Le Samyn. Sep Vanmarcke en Giacomo Nizzolo moeten vandaag het mooie weer maken voor het ProTeam.

Vanmarcke hield aan het Vlaamse Openingsweekend een tiende (Omloop Het Nieuwsblad) en zestiende plaats (Kuurne-Brussel-Kuurne) over. De inmiddels 34-jarige renner eindigde bij zijn eerste en tot nog toe enige deelname aan Le Samyn, in 2021, net naast het podium. Hij werd toen vierde.

Voor Giacomo Nizzolo wordt het zijn derde deelname aan Le Samyn. Bij zijn laatste beurt, in 2020, behaalde hij een zesde plaats. Dit seizoen sprintte de Italiaan al naar ereplaatsen in de Vuelta a San Juan (twee keer derde) en de Clasica de Almería (vijfde), maar een overwinning zat er nog niet in. In Kuurne-Brussel-Kuurne eindigde hij zondag als 41ste.

De selectie van Israel-Premier Tech bestaat verder uit Rick Zabel, Reto Hollenstein, Riley Pickrell, Lahay Davidzon en Jens Reynders, die afgelopen winter de overstap maakte van Sport Vlaanderen-Baloise.

Selectie Israel-Premier Tech voor La Samyn 2023 (28 februari)

Lahav Davidzon

Reto Hollenstein

Giacomo Nizzolo

Riley Pickrell

Jens Reynders

Sep Vanmarcke

Rick Zabel