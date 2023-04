Senne Knaven betrokken bij zwaar trainingsongeval: “Grootste angst van een ouder”

Senne Knaven is voorlopig uit de running. De 20-jarige renster van AG Insurance-NXTG U23 en dochter van Servais Knaven is hard ten val gekomen tijdens een trainingsritje en liep daarbij een zware hersenschudding en gebroken rib op.

Knaven reed maandag op de weg van Chaam naar Ulicoten met haar tijdritfiets, waar ze op een paaltje is gereden. Een traumahelikopter moest ter plaatse komen om de renster over te vliegen naar het ziekenhuis. Wat er verder precies is gebeurd, is niet bekend. Van het ongeluk weet Knaven bijna niks meer.

“Het is de grootste angst van een ouder”, schrijft moeder Natascha Knaven-Den Ouden op Facebook. “Je wordt gebeld door een van je kinderen, maar het blijkt een politieagent te zijn die vertelt dat je dochter een ernstig ongeluk heeft gehad. Of je naar het ziekenhuis komt en dat traumahelikopter en ambulance nu vertrekken.”

“Hij kan je niet vertellen hoe haar toestand precies is. De dag was een rollercoaster. Senne was tot 16.30 niet aanspreekbaar en maakte geen contact. Tegen het einde van de dag was haar glimlach er weer en wisten wij dat ze zal herstellen. Heel hartelijk dank aan het personeel van ETZ voor alle begrip en hulp, voor alle lieve berichten en Specialized Bicycles voor de helm die haar haar leven heeft gered”, aldus haar moeder.

Knaven zou dit weekend de EPZ Omloop van Borsele rijden.