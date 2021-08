Sénéchal kreeg kans van Jakobsen: “Fabio zei dat ik moest sprinten”

Dat Deceuninck-Quick-Step de dertiende etappe van de Vuelta zou winnen, lag in de lijn der verwachting. Dat Florian Sénéchal de winnaar zou zijn, dat niet. Hij kreeg in volle finale te horen dat hij mocht sprinten. “Fabio Jakobsen zei over de radio dat hij een lekke band had, volgens mij”, aldus Sénéchal.

“We deden perfect werk voor Fabio”, legt de Franse hardrijder uit. “Hij zei over de radio dat hij een lekke band had, volgens mij. En dat we een gat hadden en dat ik moest sprinten. Bert (Vanlerberghe, red.) deed daarna goed werk. Ik wist rustig te blijven en heb daarna alles gegeven in de laatste kilometer.”

Na een versnelling van Alexander Krieger was het Sénéchal die Matteo Trentin wist te verslaan in een sprint met twee. Voor Sénéchal zelf was het ook een verrassing van jewelste. “Ik kan het nog niet geloven op dit moment”, lacht hij. “Het is te gek. Ik dacht dat iemand mij nog wel zou inhalen, Démare of Matthews… Maar niemand kwam langszij. Ik ben de ploeg heel dankbaar. Zij deden geweldig werk en ben de gelukkige vandaag. Ik ben heel blij voor mijn familie, vrienden en mijn vrouw.”