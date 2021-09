Selectie vrouwenploeg Cofidis krijgt vorm voor komend seizoen

Dat Cofidis in 2022 met een eigen vrouwenploeg op de proppen komt, was al een tijdje bekend. Nu krijgt de selectie ook steeds meer vorm. De Franse ploeg presenteerde deze week de eerste tien namen. Alana Castrique zorgt voor een Belgisch tintje bij de nieuwbakken formatie.

De vrouwenploeg van Cofidis zal met een relatief kleine selectie aan zijn eerste seizoen beginnen, maar binnenkort presenteert het team ook nog een elfde renner. Zeker is dat Clara Koppenburg, Rachel Neylan, Martina Alzini, Valentine Fortin, Cedrine Kerbaol, Sandra Levenez, Pernille Mathiesen (dit jaar nog Jumbo-Visma), Silvia Onesti, Gabrielle Pilote Fortin en Castrique volgend seizoen het tenue van Cofidis zullen dragen.

Teammanager Cédric Vasseur rekent dus op een gemêleerd gezelschap, met vier Françaises en wielrensters uit België, Duitsland, Italië, Denemarken, Australië en Canada. De meeste rensters zijn jonger dan dertig jaar, maar de 39-jarige Neylan en de 42-jarige Levenez zorgen ervoor dat de gemiddelde leeftijd omhoog schiet. Met Koppenburg, Neylan en Mathiesen beschikken meerdere renners al over de broodnodige ervaring.

Vasseur heeft het in een persbericht over een uitgebalanceerde ploeg. “Het is zaak om de juiste balans te vinden tussen jonge talenten en ervaren renners. We willen de talentvolle renners helpen om een duurzame carrière uit te bouwen.” Cofidis-voorzitter Thierry Vittu vult aan: “Het is een goede ploeg waarin jonge talenten de kans krijgen om zich te laten op een hoog niveau.”