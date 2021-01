Cofidis komt in 2022 met een eigen vrouwenploeg

Cofidis komt volgend jaar met een eigen damesploeg, zo heeft de formatie vandaag laten weten tijdens een presentatie. “Er ontbreekt nog iets bij ons”, legt Cofidis-voorzitter Thierry Vittu uit.

Andere Franse formaties zoals Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic hebben al een vrouwenploeg, maar Cofidis besloot lang niet te investeren in het dameswielrennen. Vittu acht nu de tijd rijp om een eigen damesploeg op te richten. “Het bedrijf Cofidis bestaat uit ruim vijfduizend mensen, waarvan de meerderheid vrouw is.”

“Er ontbreekt dus nog iets bij ons. Het kost tijd om een ploeg op te bouwen, maar in 2022 zullen we een vrouwenploeg hebben”, aldus Vittu, die het verder ook nog heeft over de korte(re) termijn. De grote baas mikt dit jaar op heel wat overwinningen met de huidige WorldTour-ploeg.

“Het doel is rond de vijftiende plek op de UCI-ranking te finishen. We hebben daarvoor zo’n 5.000 punten nodig. Verder hopen we dit jaar een etappe in de Tour de France te winnen.” De ploeg rekent dit jaar onder meer op Elia Viviani, Guillaume Martin, Jesús Herrada en Christophe Laporte.