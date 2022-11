Selectie EOLO-Kometa compleet na aantrekken Mattia Bais

EOLO-Kometa heeft zijn selectie voor het nieuwe seizoen helemaal rond. De Italiaanse ploeg heeft vandaag met Mattia Bais nog een laatste renner aangetrokken. De 26-jarige renner komt over van Drone Hopper-Androni Giocattoli en koerst in 2023 dus aan de zijde van zijn jongere broer Davide.

Davide Bais koerst al sinds 2021 voor EOLO-Kometa en in 2023 zal ook Mattia uitkomen voor de formatie van Alberto Contador en Ivan Basso. Mattia Bais maakte in 2020 zijn profdebuut voor Androni Giocattoli. De ploeg van de excentrieke teambaas Gianni Savio verkeert nu alleen in financiële moeilijkheden en zal in 2023 naar alle waarschijnlijkheid, als een soort overbruggingsjaar, uitkomen op continentaal niveau.

Mattia Bais zal komend jaar wel gewoon als prof actief zijn, nu hij een contract heeft getekend bij EOLO-Kometa. De Italiaan staat te boek als een echte rasaanvaller. Dit liet hij de voorbije jaren zien in onder meer de Giro d’Italia. Zo kroonde hij zich in de laatste Giro tot winnaar van het Fuga Bianchi-klassement. Dit is een nevenklassement gebaseerd op het aantal kilometers in de aanval.

Groot verloop

EOLO-Kometa, de nieuwe ploeg van Bais, begint straks met twintig renners aan het nieuwe seizoen. De formatie wist zich eerder al te versterken met Andrea Garosio, Andrea Pietrobon, Davide Piganzoli, Simone Raccani, Javier Serrano en Fernando Tecero. Daar staat dan weer het vertrek van Mark Christian, Márton Dina, Alessandro Fedeli, Sergio García, Arturo Grávalos, Edward Ravasi, Alejandro Ropero, Diego Rosa en Daniel Viegas tegenover.

Selectie EOLO-Kometa voor 2023

Vincenzo Albanese

Davide Bais

Mattia Bais

Simone Bevilacqua

Alessandro Fancellu

Erik Fetter

Lorenzo Fortunato

Andrea Garosio

Francesco Gavazzi

Giovanni Lonardi

Mirco Maestri

Alex Martin

David Martin

Andrea Pietrobon

Davide Piganzoli

Simone Raccani

Samuele Rivi

Javier Serrano

Diego Pablo Sevilla

Fernando Tecero

Aantal renners: 20