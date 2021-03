SEG Racing Academy trekt met vertrouwen naar Le Samyn

Net als voor nog een aantal Nederlandse Continental-teams, betekent Le Samyn ook de seizoensopener voor SEG Racing Academy. Om het allemaal zo coronaproof mogelijk te houden, starten de paarshemden louter met de Belgische en Nederlandse renners. Vorig jaar behaalde SEG Racing een knappe derde plaats met David Dekker. Dit jaar is de 22-jarige Daan Hoole – regerend Nederlands tijdritkampioen U23 – de man om in de gaten te houden.

Afgelopen week was de ploeg voor een trainingskamp in Zuid-Limburg. “Daar hebben we de puntjes op de i gezet”, vertelt de Zuid-Hollander aan WielerFlits. “We hebben geprobeerd om het teamgevoel te verbeteren en op de Camerig hebben we een aantal koerssimulaties gedaan. Er is hard getraind en we hebben ons echt gefocust op Le Samyn. Maandag hebben we het plaatselijke rondje verkend. Het is echt lastig met daarnaast natuurlijk een heel goed deelnemersveld (met onder meer John Degenkolb, Sep Vanmarcke en Mathieu van der Poel, red.). Maar ik denk dat we er klaar voor zijn; we kijken er erg naar uit!”

Ploegleider Ligthart: “Op training zag het er goed uit”

Voor ex-renner Pim Ligthart betekent Le Samyn zijn vuurdoop als ploegleider. De 32-jarige oud-Nederlands kampioen op de weg (2013) reed de Waalse koers zelf vijf keer. Hij weet dus wat zijn talenten te wachten staan. “Ik hoop een ploeg te zien die voor elkaar wil werken. Hopelijk leidt ons dat naar een mooi resultaat. Daarnaast kijken we uit naar het debuut van Dries De Pooter, die overkomt van de junioren en zijn eerste wedstrijd meteen tussen de profs rijdt. Op de trainingen afgelopen week heb ik veelbelovende zaken gezien, dat zag er goed uit. Op de lokale rondes willen we graag attent koersen”, aldus Ligthart.

SEG Racing Academy voor Le Samyn

Dries De Pooter

Daan Hoole

Wessel Krul

Milan Paulus

Jesper Rasch

Stan Van Tricht

Maikel Zijlaard