Sebastian Langeveld: “Parijs-Roubaix in het najaar? Van mij mag het, heel graag” zaterdag 14 maart 2020 om 09:43

Voor Sebastian Langeveld was het normaal gesproken aftellen geweest naar de klassiekers, maar het coronavirus zet het klassieke voorjaar vooralsnog on hold. Van de hem mogen koersen als Parijs-Roubaix naar het najaar worden verhuisd. “Parijs-Roubaix blijft Parijs-Roubaix.”

Langeveld stond meerdere weken noodgedwongen aan de kant met een sleutelbeenbreuk, die hij had opgelopen in de Étoile de Bessèges. Inmiddels zit de EF Pro Cycling-renner weer op de fiets en is hij op trainingsstage in Girona. De koersen waar hij naar toewerken zou, vielen echter een voor een om vanwege het coronavirus. “De Driedaagse Brugge-De Panne, E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, allemaal wedstrijden die ik in een dienende rol zou rijden voor de ploeg”, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

“Wat er nu aan de hand is in de wereld, gaat veel verder dan wat wij op een fiets doen. Het lijkt me volstrekt logisch dat alle maatregelen die nu worden genomen, worden uitgevoerd. Maar dat neemt niet weg dat er een flinke streep door de rekening is gegaan.” Hard trainen blijft hij doen, al weet hij nog niet waarvoor. “Ik blijf trainen, al vind ik het moeilijk. Want als ik nu afga op de berichtgeving over het virus en de ontwikkelingen, dan heb ik er een hard hoofd in dat er überhaupt nog wordt gekoerst de komende periode.”

‘De koers is de koers’

Voor veel koersen wordt naar een nieuwe data gezocht, ook voor de afgelaste kasseiklassiekers. “Van mij mag het, op een andere datum rijden. Hele graag, want die koersen blijven hetzelfde. De beleving is anders, maar Parijs-Roubaix blijft Parijs-Roubaix. Er zullen wat meer bladeren aan de bomen hangen, er zal wat meer stof zijn in de Hel, maar de koers is de koers.” Ook speelt mee dat Langeveld in januari 35 jaar is geworden. “Voor mij is het zo dat ik geen tien jaar meer heb als beroepsrenner. Ik reed vorig jaar nog een heel goed voorjaar en er veel plezier aan beleefd.”

“Waarschijnlijk heb ik nog een paar goede voorjaarsperioden in me. Wanneer er dan eentje door deze omstandigheden sneuvelt, is dat voor mijn sportcarrière ontzettend jammer. Aan de andere kant is het brute pech en overmacht en kan ik dat ook weer relatieveren”, zegt de Nederlander.