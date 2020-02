Sebastian Langeveld breekt sleutelbeen bij valpartij

Sebastian Langeveld moet de komende weken geblesseerd toekijken. In de derde etappe van de Ster van Bessèges was de renner van EF Pro Cycling betrokken bij een valpartij en liep daarbij een gebroken sleutelbeen op.

Langeveld kwam in de rit in en rond Bessèges ten val toen een andere renner de controle over zijn fiets verloor, meldt zijn ploeg EF Pro Cycling vanavond. De Nederlander moest daardoor de strijd vroegtijdig staken. Naderhand werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld.

Door zijn blessure staat Langeveld normaal gesproken meerdere weken aan de kant. Voor de voorjaarsklassiekers is hij een van de beoogde speerpunten bij de Amerikaanse ploeg, maar zijn gebroken sleutelbeen schopt zijn voorbereiding daarop nu danig in de war.

Langeveld won vorige maand nog voor de derde keer de strandwedstrijd Egmond-Pier-Egmond. De Ster van Bessèges was zijn eerste koers op de weg. In de openingsetappe reed hij naar de dertiende plaats. Na twee dagen stond hij 58e.

We are sad to report that Sebastian Langeveld broke his collarbone today at the Étoile de Bessèges after a rider lost control on a descent. We wish the best to Sebastian and his family and we'll see you on the road soon ❤️ pic.twitter.com/HThilDv3bj

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) February 7, 2020