vrijdag 1 december 2023 om 11:09

Sebastian Langeveld nu ook hoofd scouting bij EF Education-EasyPost

Sebastian Langeveld gaat het ploegleiderschap bij EF Education-EasyPost combineren met de rol als hoofd scouting bij het WorldTeam. Dat meldt zijn management SEG Cycling op sociale media.

De inmiddels 38-jarige oud-wielrenner was bij de Amerikaanse ploeg al betrokken bij de scouting. Zo haalde hij, samen met de andere scouts, onder meer de Nederlandse clubrenner Jardi van der Lee binnen. “Dat deed ik niet alleen, maar ik ben wel mede verantwoordelijk voor de scouting en recruitment”, vertelde Langeveld na die verrassende transfer. Nu wordt hij dus eindverantwoordelijk op scoutingsvlak.

Ook als ploegleider blijft Langeveld actief bij EF Education-EasyPost. Daarbij zal hij vooral tijdens de voorjaarsklassiekers, zijn specialiteit als renner, in de volgwagen zitten. Het afgelopen jaar debuteerde de oud-renner uit Lisse in die rol. “In feite was ik de laatste jaren al een verlengstuk van de ploegleiding”, zei hij daarover in april. “Alleen sta ik nu wel aan de andere kant. Maar ik denk dat het een gezonde wisselwerking is, dat het in balans is.”

“Op de fiets kon ik de koers redelijk goed lezen en daarnaar handelen. Alleen dat op een constructieve manier vanuit de auto overbrengen naar renners, dat is wel een uitdaging. […] Ik heb dat nooit onderschat, maar ik besef me goed dat het overbrengen van tactische afwegingen vanuit de auto iets heel anders is dan wanneer je zelf op de fiets zit. De invloed vanuit de auto op renners is niet zo groot als mensen denken.”