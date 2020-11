Sebastian Langeveld blijft bij EF Pro Cycling

Sebastian Langeveld heeft zijn contract bij EF Pro Cycling verlengd. De ervaren klassiekerrenner blijft daardoor tot eind 2021 bij de Amerikaanse formatie van manager Jonathan Vaughters.

De 35-jarige Langeveld rijdt al sinds 2014 voor het team van Vaughters. Toentertijd heette de ploeg nog Garmin-Sharp. In de jaren die volgden veranderde de teamnaam naar Cannondale-Garmin, Cannondale-Drapac, EF Education First-Drapac en EF.

Zijn grootste zeges boekte Langeveld in het tenue van Rabobank, waar hij van 2007 tot en met 2011 onder contract stond. In 2011 won hij de Omloop Het Nieuwsblad en in 2007 de Ster Elektrotoer. In 2012 en 2013 kwam de Zuid-Hollander uit voor Orica-GreenEDGE.

Eind oktober maakte teammanager Vaughters bekend dat hij alle renners die dit seizoen een deel van hun salaris inleverden, en die een aflopend contract hadden, automatisch een contractverlenging aangeboden kregen bij EF Pro Cycling.

