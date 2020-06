Sean Yates nieuwe trainer Nippo-Delko One Provence donderdag 25 juni 2020 om 10:30

Sean Yates (60) keert als trainer van Nippo-Delko One Provence terug in het profwielrennen. De Britse oud-wielrenner werkte eerder als ploegleider bij CSC, Discovery, Astana, Team Sky en Tinkoff-Saxo.

Bij Nippo-Delko One Provence, een Frans ProTeam, zwaait sinds kort Philippe Lannes de scepter en hij wil met zijn ploeg doorgroeien naar de Tour de France. Mede daarom trok hij onlangs ook al José Azevedo, vorig jaar nog algemeen directeur van Katusha-Alpecin, aan als ploegleider.

Sean Yates reageert tevreden op zijn nieuwe job in de wielrennerij. “Het is de eerste keer dat ik profs uit een Franse ploeg ga trainen”, zegt hij in een persbericht. “Het is een nieuw hoofdstuk voor mij en daar ben ik erg blij mee. Nadat ik bericht kreeg van Philippe Lannes, stapte ik onmiddellijk in dit project. We hebben een gemotiveerde ploeg die samenwerkt om de goede richting op te gaan. Daardoor kunnen we ons blijven verbeteren en heel eind komen.”