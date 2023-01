Sean Bennett (26) stopt: “Gefrustreerd en verdrietig over de laatste maanden”

Sean Bennett hangt zijn fiets aan de haak. De 26-jarige Amerikaan, die in 2022 uitkwam voor het continentale China Glory, vond geen ploeg voor komend seizoen en zegt het profpeloton daarom vaarwel. Dat schrijft hij op Instagram.

“Ik heb een paar mooie herinneringen aan de laatste jaren”, begint Bennett zijn bericht. “Maar ik ben behoorlijk gefrustreerd en verdrietig over hoe de laatste maanden zijn verlopen. Ik zag hoe mijn carrière me ontglipte en hoe ik zonder team kwam te zitten voor komend jaar.”

Voordat Bennett tekende bij China Glory, reed hij één jaar voor Qhubeka ASSOS. Die ploeg hield eind 2021 echter op te bestaan. “Het waren een paar frustrerende winters, waarbij ik steeds in een situatie zat waar een team stopte of hun plannen op het allerlaatste moment veranderde. Ik hoopte dat ik nog door kon gaan, maar dit jaar werd niets concreet. Het is tijd om vaarwel te zeggen. Ik wil alle mensen bedanken die me in het verleden hebben gesteund in vergelijkbare situaties en dat nu weer doen.”

Carrière

Bennett werd in 2018 prof bij Hagens Berman Axeon, dat toen nog een ProContinental-licentie had. In dat jaar won hij een rit in de Baby Giro en behaalde hij een tweede plaats in de derde etappe van de Amgen Tour of California. Ook werd hij zevende in de beloftenversie van zowel Gent-Wevelgem als de Ronde van Vlaanderen.

Het jaar nadien tekende Bennett bij EF Education First en trad hij toe tot de WorldTour. In zijn eerste grote ronde, de Giro d’Italia van 2019, eindigde hij twee keer in de top-tien van een daguitslag. Veel dichter zou hij niet meer bij een overwinning komen in de rest van zijn carrière, al eindigde hij in 2022 nog wel als achtste in het eindklassement van de Ronde van Turkije.