Maarten Tjallingii na jaar weg bij Chinees project

Maarten Tjallingii is vertrokken als manager van het Chinese continentale team China Glory Cycling Team. Vorig jaar was de Nederlandse oud-wielrenner nog initiatiefnemer voor het project om talenten uit het Aziatische land op te leiden tot volwaardig prof. Dat deed Tjallingii samen met Amaël Moinard, die ook vertrekt.

Het plan was om ervaren wielrenners uit het Europese peloton in te zetten als mentoren voor de Chinese talenten. Onder meer Etienne van Empel, Reinier Honig, Sean Bennett en Willie Smit werden daarvoor ingezet. Zij reden met China Glory onder meer de Arctic Race of Norway, Antwerp Port Epic, de Veenendaal-Veenendaal Classic en de Ronde van Turkije.

“China Glory heeft mij toegestaan om een visie te creëren voor de toekomst, richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024, en daar ben ik het team dankbaar voor”, aldus Tjallingii. “Binnen vijf weken moesten we vanaf nul een professionele ploeg opbouwen. Dat kan ik niemand aanraden. Het heeft mij laten zien wat de waarde is van het bouwen van relaties met mensen. Daar moet je in blijven investeren.”

‘Solide basis’

Volgens de oud-renner van LottoNL-Jumbo was het zijn droom om een ploeg te leiden. “Dat betekende wel dat ik ontelbaar veel uur aan de telefoon hing en in Zoom-meetings zat. Ik ben bijna beschaamd dat ik in 2022 meer met mijn ploeg heb gesproken dan met mijn familie”, zegt hij. Maar nu vertrekt Tjallingii dus na een jaar. “De ploeg heeft een solide basis, en daar ben ik trots op. Ik zal alle talenten die volgend jaar in het team zitten in de gaten houden.”

De Chinese wielerbond CCA had altijd al een grote rol in het continentale team van Tjallingii en Moinard, en nu krijgt de bond het management weer zelf in handen. De Franse ploegleider Lionel Marie blijft wel actief bij China Glory als ploegleider.

