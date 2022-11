SD Worx ploegmanager Danny Stam over prestaties 2022: “Mogen heel trots zijn”

SD Worx is voor de zesde keer in zeven jaar tijd winnaar geworden van het ploegenklassement van de Women’s World Tour. Ook heeft de Nederlandse formatie de nummer één positie in de UCI-ranking voor ploegen weten te verdedigen. “Dit is iets waar we trots op mogen zijn”, zegt ploegmanager Danny Stam op de teamsite, waar hij terugblikt op het seizoen 2022.

“We hebben wederom een goed seizoen gekend en diverse mooie zeges behaald”, aldus Stam, die twintig keer een renster van zijn team zag winnen het afgelopen seizoen. “Het zijn niet alleen die twintig zeges, maar ook nog eens 47 podiumplekken. Het vrouwenwielrennen ontwikkelt zich de laatste jaren. De kalender wordt voller en het niveau ligt steeds hoger. Er zijn meer ploegen die in de breedte sterk voor de dag komen. Het geeft een goed gevoel als ik zie hoe vaak we nog een stempel op een wedstrijd kunnen drukken.”

“Natuurlijk ken je ook een paar mindere periodes. Als je een paar procentjes minder bent, dan word je daar meteen op afgerekend. Alleen wanneer alles klopt, doe je mee voor de overwinningen. Het zou echter ook niet goed zijn wanneer je het hele jaar alles wint.”

WorldTour-klassement

Stam is ook ‘zeer trots’ op de winst in het WorldTour-klassement. “Het betekent dat het ons al jarenlang lukt om het beste team in de belangrijkste wedstrijdenreeks te zijn. Om het steeds opnieuw te bewijzen is een enorme uitdaging. Zeker nu je de afgelopen jaren ziet dat de concurrentie steeds groter wordt. Er zijn veel WorldTour-ploegen bijgekomen, die naast een mannenteam ook een vrouwenploeg hebben opgezet.”

“Zij bouwen allemaal een team rond twee à drie toprensters. Je ziet tegenwoordig dat ook in het vrouwenwielrennen de talenten veel eerder worden vastgelegd. Om dan al zoveel jaren in een andere samenstelling de WorldTour te winnen, vind ik een mooie prestatie.”

Tour de France Femmes

Nieuw dit jaar was de Tour de France Femmes. Wat betekent deze koers voor het vrouwenwielrennen? “De Tour de France Femmes is een gamechanger voor het vrouwenwielrennen. Dit is next-level. Organisator Amaury Sport Organisation is niet de snelste met het invoeren van vrouwenwielrennen, maar wanneer ze er voor gaan dan staat er meteen ook iets. Dat hebben we vorig jaar met Parijs-Roubaix gezien en nu zeker met de Tour de France Femmes.”

“Het is overduidelijk dat deze rittenkoers een heel belangrijk moment in het seizoen wordt. Een piekmoment waar we naar toe gaan leven. Natuurlijk blijft het voorjaar met de Monumenten hun waarde behouden, maar het belang van de Tour de France Femmes is na een editie direct al heel groot.”