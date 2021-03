SD Worx oppermachtig in Omloop van de Westhoek: Majerus krijgt zege van Pieters

Christine Majerus heeft zondag de Omloop van de Westhoek op haar naam geschreven. De Luxemburgse kampioene van SD Worx kreeg de zege cadeau van haar ploeggenote Amy Pieters, met wie ze in de voorlaatste ronde was weggereden uit een kopgroep van acht. Thalita de Jong werd derde.

Acht koplopers kleurden de finale. Het waren Valerie Demey (Belgische selectie), Amy Pieters, Christine Majerus (SD Worx), Jesse Vandenbulcke (Lotto Soudal Ladies), Thalita de Jong (Bingoal Casino-Chevalmeire), Nicole Steigenga (Doltcini-Van Eyck Sport), Amber van der Hulst (Parkhotel Valkenburg), Lucie Jounier (Arkéa) die elkaar vonden.

Twee lokale rondes voor het einde kregen zij een vijftal achter zich aan, maar Marjolein van ’t Geloof (Drops-Le Col), Lonneke Uneken, Jolien D’hoore, Roxane Fournier (allen SD Worx) en Lotte Kopecky (Belgische selectie) moesten wel bijna twee minuten dichten.

SD Worx oppermachtig

Op de kasseien in de voorlaatste ronde wisten Pieters en Majerus hun medevluchters te lossen, waardoor het voor de rensters van SD Worx een koppeltijdrit werd richting de finish in Ichtegem. Ze liepen in de laatste vijftien kilometer zelfs nog twee minuten uit op het achtervolgende groepje.

Pieters, die afgelopen woensdag Nokere Koerse won, liet vervolgens de overwinning aan Majerus. De Luxemburgse is bij het sterrenensemble van SD Worx meer dan regelmatig helper van de kopvrouwen. Haar laatste zege op de weg dateert van vorige zomer, toen ze de dubbel won op de Luxemburgse kampioenschappen.

De sprint om de derde plaats werd op grote achterstand gewonnen door Thalita de Jong van Bingoal Casino-Chevalmeire. Ze bleef Amber van der Hulst en Valerie Demey voor.

Eerste editie sinds 2018

De afgelopen twee jaar kon de Omloop van de Westhoek, ook wel de Memorial Stive Vermaut, niet doorgaan. In 2019 gooide een storm roet in het eten en vorig jaar was er de coronacrisis. Floortje Mackaij was in 2018 de eerste winnares van deze koers. Zij deed vandaag niet mee, omdat ze actief was in de Trofeo Alfredo Binda.