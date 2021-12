SD Worx kondigt verzekeraar Yuzzu aan als nieuwe sponsor

Verzekeraar Yuzzu wordt vanaf komend wielerseizoen een belangrijke sponsor van Team SD Worx. Het Belgische bedrijf heeft een contract voor twee jaar (2022-2023) met een optie voor een extra seizoen (2024) getekend. Yuzzu was de afgelopen jaren als sponsor verbonden aan Lotto Soudal.

“De komst van Yuzzu versterkt nog eens onze ambitie om de nummer één van de wereld te blijven”, benadrukt Erwin Janssen, teammanager van SD Worx. De naam van Yuzzu stond sinds 2020 als co-sponsor op het shirt en op de broek van de renners van Lotto Soudal, maar de verzekeringsmaatschappij besloot het aflopende contract als sponsor van de WorldTour-ploeg niet te verlengen.

Yuzzu kiest nu volop voor het vrouwenwielrennen. “Het vrouwenwielrennen staat voor een grote doorbraak en de positieve evolutie en professionalisering is duidelijk merkbaar”, stelt Kenneth Vansina, chief customer experience officer van Yuzzu. “De UCI kalender voor 2022, waar de Tour de France Femmes op terugkeert, is één van de belangrijke voorbeelden. Zeker in België, waar wij als bedrijf aanwezig zijn, is wielrennen enorm populair.”

Stimulans

“We kijken dan ook uit naar een schitterend voorjaarsseizoen. Wielrennen blijft bovendien een sport dicht bij het volk, maakt niet uit of het over wegwielrennen, veldrijden of mountainbike gaat. Dit is volledig in lijn met de ambitie van Yuzzu om verzekeraar van het dagelijkse leven van onze klanten te zijn. Het team weet waarmee het bezig is, heeft een duidelijke visie en ambitie en heeft uiteraard ook al bewezen dat dit tot successen leidt.”

Janssen stelt dat het belangrijk is dat wederom een groot bedrijf specifiek in het vrouwenwielrennen wil investeren. “Yuzzu was al actief in de wielersport, maar heeft nu speciaal een team gekozen dat zich helemaal op het vrouwenwielrennen richt. Je ziet steeds meer erkende, internationale firma’s uit verschillende markten het vrouwenwielrennen omarmen. Dat is een enorme stimulans in de groei van deze sport.”

We have great news! Watch in the video what Anna van der Breggen, Chantal Blaak and Elena Cecchini discovered during the training camp in Denia. Watch the video below! #wesparksuccess pic.twitter.com/kNUJ6Xyhtj — Team SD Worx (@teamsdworx) December 17, 2021