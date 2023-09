maandag 4 september 2023 om 14:55

SD Worx begint met waar dreamteam aan Simac Ladies Tour

Voor de start van een vrouwenkoers zijn de meeste ogen al gericht op SD Worx, maar de Nederlandse formatie kan in de komende Simac Ladies Tour (5-10 september) rekenen op een jaloersmakend sterke selectie. Met wereldkampioene Lotte Kopecky, Demi Vollering en titelverdedigster Lorena Wiebes rekent de ploeg op drie absolute wereldtoppers.

Wereldkampioene Lotte Kopecky, Tour de France-winnares Demi Vollering, vrouw-in-vorm Mischa Bredewold, Femke Markus, Elena Cecchini, Barbara Guarischi en Europees kampioene en uittredend eindwinnares Lorena Wiebes: dat zijn de zeven namen van SD Worx voor de Simac Ladies Tour. Wiebes is niet bang om haar ambities uit te spreken. “Ik heb honger om nog een keer te knallen. En dat wil ik tonen in de Simac Ladies Tour”, laat ze weten via haar werkgever.

“Dit zal altijd een speciale ronde voor me blijven. Mijn vorm is goed. Ik hoop zo lang mogelijk dicht in het klassement te staan. Er liggen een aantal sprintmogelijkheden. De tijdrit is niet zo bijzonder lang en ook de etappe in Limburg moet ik aankunnen. Maar dat geldt voor meer meiden in dit team. We komen met een sterke ploeg aan de start en hopelijk kunnen we met een aantal rensters zo lang mogelijk hoog genoteerd staan. Want eindwinst is het doel met Team SD Worx.”

Voor Wiebes is de Simac Ladies Tour ook een opmaat naar de Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe later deze maand. “Zo’n kampioenschap in eigen land wordt speciaal. Het is een voordeel dat we als Nederlandse meiden de VAM-berg goed kennen. Ik heb donderdag het nieuwe gedeelte van het parcours verkend met de nieuw aangelegde klim ‘het dak van Drenthe’. De finish ligt me, dus ik hoop dat ik ook volgend jaar deze mooie trui kan dragen. Maar ik zal eerst proberen hem in Simac Ladies Tour te eren door nog een overwinning te pakken.”

De Simac Ladies Tour, de belangrijkste meerdaagse Nederlandse etappekoers voor koersende vrouwen, begint dinsdag met een 2,4 kilometer lange proloog in Ede. Naast de toppers van SD Worx, is het ook uitkijken naar Annemiek van Vleuten. De renster van Movistar sluit in de Simac Ladies Tour haar rijke profcarrière af.