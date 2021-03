KNWU neemt Topcompetitie over

De KNWU neemt de organisatie van de Topcompetitie wielrennen over. De stichting die sinds de terugkeer van de Topcompetitie over het regelmatigheidsklassement besliste, trekt zich terug.

De uitvoering en coördinatie komt in handen van Thijs Rondhuis met zijn bedrijf Courage Events. Rondhuis is onder meer organisator van het NK wielrennen op de VAM-berg, Olympia’s Tour en de Healthy Ageing Tour.

Onrust

Onlangs ontstond er grote onrust bij partijen die betrokken zijn bij de Topcompetitie. Initiatiefnemer Flavio Pasquino werd beschuldigd een greep uit de stichtingskas te hebben gedaan. Vanwege de coronamaatregelen werden slechts drie van de tien wedstrijden (Ster van Zwolle, Omloop van de Braakman en Omloop van Valkenswaard) verreden. Het inschrijfgeld dat de deelnemende ploegen en wedstrijdorganisatoren hadden betaald voor heel de Topcompetitie, bleek voor een groot gedeelte weg te zijn.

Pasquino heeft de aantijgingen met klem ontkend. KNWU-directeur Thorwald Veneberg en Metec-Solarwatt-teammanager Michel Megens – die samen met René Bastiaansen van Dutch Food Valley de ploegen vertegenwoordigde – bevestigen dat er van fraude geen sprake is. Het inschrijfgeld voor 2020 werd begin vorig jaar gebruikt om een aantal openstaande facturen van de Topcompetitie 2019 te betalen.

Wanneer de wedstrijden weer verreden zouden worden, zou Pasquino met zijn productiebedrijf nieuwe inkomsten genereren. Maar door de coronamaatregelen werden alle wedstrijden en opdrachten geannuleerd. Desondanks hield hij een aantal vaste lasten. Volgens de wielerploegen stonden die kosten niet in verhouding tot het betaalde inschrijfgeld. Een bedrag van in totaal enkele tienduizenden euro’s.

Corona

Wat bij een aantal ploegen en organisatoren ook tot verontwaardiging leidde, is de coronakritische houding van Pasquino. Vorig jaar ontpopte hij zich tot een van de meest zichtbare tegenstanders van het door de overheid bepaalde coronabeleid. Er werd gevreesd dat de nieuwe YouTube-studio van zijn coronakritische videokanaal BLCKBX gefinancierd zou zijn met Topcompetitie-gelden.

Volgens Veneberg en Megens, die inzage hebben gekregen in de financiële huishouding, is dit niet het geval. Inmiddels heeft Pasquino namens de stichting een nieuw compensatievoorstel gedaan voor de teams. Vanuit de KNWU is hier positief op gereageerd.

Nieuw leven

De Topcompetitie werd door Pasquino in 2015 nieuw leven ingeblazen. De oud-renner en televisiemaker wist in een paar jaar tijd een competitie neer te zetten van een aantal nationale wielerkoersen. Hoewel er een onafhankelijk stichtingsbestuur over de Topcompetitie waakte, bleef Pasquino met zijn productiebedrijf de drijvende kracht achter het klassement.

Pasquino zegt zich terug te trekken uit de wielersport om zich volledig te gaan richten op zijn nieuwe platform. De centrale organisatie van de Topcompetitie wordt nu door de KNWU uitbesteed aan Courage Events. Dit jaar telt het klassement voorlopig zeven wedstrijden.

Voorlopige kalender KNWU Topcompetitie 2021

Simac Omloop der Kempen (4 juli)

Ton Dolmans Trofee (22 augustus)

Omloop van Valkenswaard (5 september)

HLB van Daal Eurode Omloop (12 september)

75e Beemster Kaas Ronde van Noord Holland (3 oktober)

Ronde van Limburg (10 oktober)

Omloop van de Braakman (17 oktober)