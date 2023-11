dinsdag 21 november 2023 om 16:38

Schuilt er een Giro-winnaar in Wout van Aert? “Hij is wellicht een uitzondering op de regel”

Het is nog niet bevestigd door Jumbo-Visma, maar alles wijst erop dat Wout van Aert in 2024 zijn debuut zal maken in de Giro d’Italia. Maar met welke ambities mag de Belg volgend jaar aan de start verschijnen van de Italiaanse ronde? Is Van Aert in staat om de Giro te winnen? Kurt Bogaerts, coach bij INEOS Grenadiers, wikt en weegt zijn kansen.

Dit doet Bogaerts, die we natuurlijk vooral kennen als de persoonlijke coach van Tom Pidcock, in gesprek met GCN. Het lijkt intussen een publiek geheim: Wout van Aert gaat in 2024 de Giro d’Italia rijden. Onlangs liet hij in Colombia, waar hij was voor de Granfondo van Rigoberto Urán, ontvallen dat de Italiaanse ronde zelfs ‘voornamelijk’ zijn hoofddoel van het jaar is.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou de sportieve leiding van Jumbo-Visma met Van Aert zelfs denken aan een top-5-notering in het eindklassement. Maar hoe kijkt Bogaert als trainer naar de kansen van zijn landgenoot? “We hebben met Wout gezien dat hij in de Tour de France een paar enorm goede klimdagen kan hebben. Hij zou een uitzondering op de regel kunnen zijn.”

“We hebben in de Tour van 2022 gezien dat hij Tadej Pogacar (in de Pyreneeënrit naar Hautacam, red.) kan lossen in de bergen, op het moment dat hij zich besloot weg te cijferen voor zijn kopman. Hij eindigde die dag ook nog als derde. Wout heeft soms extreem goede dagen in de bergen, maar ik ken zijn gegevens niet. En ik kan dus ook niet zeggen of hij het ook kan over drie weken.”

Voorjaar en Giro: een onmogelijke combinatie?

Er is een belangrijke maar: Van Aert wil volgend ook weer schitteren in de voorjaarsklassiekers. Valt dit überhaupt te combineren met het rijden van een klassement in de Giro? “Het is interessant om te volgen of hij na een klassiekercampagne, in de weken na Parijs-Roubaix, nog de transitie kan maken om een topklimmer te worden. Dat is wel nodig, wil hij een gooi doen naar Giro-winst”, is Bogaert van mening.

Wat wel in het voordeel speelt van de renner van Jumbo-Visma: er staan volgend jaar twee langere tijdritten op het programma in de Ronde van Italië. En de echt monsterlijke beklimmingen, zoals de Mortirolo en de Monte Zoncolan, worden in 2024 gemeden. “Maar er staan nog altijd een paar zeer zware etappes op het programma”, stipt Bogaerts aan.

“Denk aan de rit over de Stelvio. Op dat soort cruciale dagen moet Wout echt op de toppen van zijn kunnen presteren. De renners werken in de Giro heel wat tijdritkilometers af, maar in sommige ritten trekken ze ook naar een hoogte van boven de 2.000 meter. Daar zijn de lichtgewichten in het voordeel.”