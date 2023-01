Andorra, Tourmalet en Angliru: Dit is het parcours van de Vuelta a España 2023

Het parcours van de Vuelta a España 2023 is dinsdagochtend gepresenteerd in Madrid. Op 26 augustus beginnen de renners met een ploegentijdrit van 14,6 kilometer in Barcelona, waarna op 17 september de Vuelta eindigt in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er liggen finishes op bekende beklimmingen als Andorra, de Col du Tourmalet en de Alto de l’Angliru.

De Ronde van Spanje begint op 26 augustus dus met een ploegentijdrit die start en finisht in Barcelona. Daags nadien vertrekt het peloton vanuit Mataró, maar ligt de aankomst opnieuw in de Catalaanse hoofdstad. In het eerste deel van deze tweede rit liggen de nodige hellingen. Het tweede deel van de etappe is ietwat gemakkelijker, maar de finale is wel geschikt voor de puncheurs. Men finisht namelijk op de Montjuïc.

Organisator Unipublic spreekt van zeven serieuze bergetappes, twee vlakke etappes met een aankomst bergop, zes etappes door het middengebergte en vier vlakke etappes. Naast de eerste ploegentijdrit in Barcelona is er, daags na de eerste rustdag, ook nog een individuele tijdrit in Valladolid.

In de eerste week moet al flink wat geklommen worden. Wat te denken van de derde etappe naar wintersportdorp Arinsal in de dwergstaat Andorra, waar geen meter vlak te vinden is. Ook rit zes naar Javalambre kent een aankomst bergop en op de achtste dag wacht de beklimming naar Xorret de Cati in de ultieme finale.

‘Bergen zijn het DNA van de Vuelta’

Vier aankomsten bergop zijn compleet nieuw in de geschiedenis van de Vuelta, namelijk die van Larrau, Larra-Belagua, Cruz de Linares en de Tourmalet. De mythische Franse beklimming zal voor het eerst de finish dienen in de Ronde van Spanje. De rittenkoers trekt dus ook door drie landen; natuurlijk Spanje, maar ook Andorra en Frankrijk.

“Bergen zijn onderdeel van het DNA van de Vuelta en die zullen de editie van 2023 heel spannend maken, alweer”, vertelt wedstrijdbaas Javier Guillén. “De Tourmalet wordt een mijlpaal in de geschiedenis van onze ronde en wordt de grote vis van dit jaar, samen met de Angliru. We blijven ook zoeken naar nieuwe bergen om te finishen, om geweldige koers te laten zien. In die zoektocht hebben we finales gevonden in Larra-Belagua, Cruz de Linares en Bejes, maar ook bergpassen als Larrau en Issarbe.”

Volledig parcours Vuelta a España 2023

26/08 – Etappe 1: Barcelona – Barcelona (14,6 km, TTT)

27/08 – Etappe 2: Mataró – Montjuïc/Barcelona (181,3 km)

28/08 – Etappe 3: Súria – Arinsal/Andorra (158,5 km)

29/08 – Etappe 4: Andorra La Vella – Tarragona (183,4 km)

30/08 – Etappe 5: Morella – Burriana (185,7 km)

31/08 – Etappe 6: La Vall d’Uixó – Observatorio Astrofísico de Javalambre (181,3 km)

01/08 – Etappe 7: Utiel – Oliva (188,8 km)

02/08 – Etappe 8: Dénia – Xorret de Cati (164,8 km)

03/08 – Etappe 9: Cartagena – Caravaca de la Cruz (180,9 km) Rustdag 05/09 – Etappe 10: Valladolid – Valladolid (25 km, ITT)

06/09 – Etappe 11: Lerma – La Laguna Negra (163,2 km)

07/09 – Etappe 12: Ólvega – Zaragoza (165,4 km)

08/09 – Etappe 13: Formigal – Col du Tourmalet (134,7 km)

09/09 – Etappe 14: Sauveterre-de-Béarn – Larra Belagua (161,7 km)

10/09 – Etappe 15: Pamplona – Lekunberri (156,5 km) Rustdag 12/09 – Etappe 16: Liencres Playa – Bejes (119,7 km)

13/09 – Etappe 17: Ribadesella – Alto de l’Angliru (122,6 km)

14/09 – Etappe 18: Pola de Allande – La Cruz de Linares (178,9 km)

15/09 – Etappe 19: La Bañeza – Íscar (177,4 km)

16/09 – Etappe 20: Manzanares El Real – Guadarrama (208,4 km)

17/09 – Etappe 21: Hipódromo de la Zarzuela – Madrid (101 km) 7 etappes in het hooggebergte

2 vlakke etappes met aankomst bergop

6 etappes in het middengebergte

4 vlakke etappes

1 ploegentijdrit

1 individuele tijdrit

