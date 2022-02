Schrijf je in voor de Flandrien Ride & Word Flandrien voor een dag

Ad

In het weekend van de Ronde van Vlaanderen viert NL Tour Rides de Vlaamse Hoogmis. De meest Vlaamse stad van Nederland, Breda, is het decor voor de start en finish van een toertocht Vlaamse Stijl. Laat zien dat je uit het juiste ‘wielerhout’ bent gesneden en word Flandrien voor één dag!

Bij inschrijving kies je voor een dag (2 of 3 april) en een starttijdvak (tussen 8.30 en 11.00 uur). Op die manier worden de deelnemers gespreid met het oog op eventuele coronarestricties die dan nog gelden. Er zijn per dag slechts 500 startplaatsen, dus wees er snel bij want op=op.

De Flandrien Ride kent drie afstanden: 75 km, 110 km en 150 km. De route van alle drie de afstanden voert ten zuiden en westen van Breda, langs en over de grens met Vlaanderen. Het traject is uitgezet door Eurosport-commentator Bobbie Traksel en voert door zijn vroegere trainingsgebied. Een aantal kasseistroken maken dat je als Flandrien goed aan je trekken komt.

Alle deelnemers die zich uiterlijk zondag 6 februari 2022 inschrijven profiteren van de TOPDEAL en ontvangen het Flandrien Wielershirt. Dit wielershirt van Grupetto Cycling voert transpiratie snel af, heeft een lange rits, lycra mouwen, powerbands, een gripper en een perfect pasvorm. Het wielershirt heeft een winkelwaarde van € 59.

Als je uiterlijk zondag 6 februari 2022 inschrijft profiteer je van de TOPDEAL aanbieding voor € 39,- en krijg je vele extra’s zoals:

Deelname aan de Flandrien Ride 2022

Ride 2022 Limited Edition Flandrien Ride wielershirt(winkelwaarde € 59);

Ride wielershirt(winkelwaarde € 59); Gratis Vlaams frietje stoofvlees na de finish (t.w.v. € 6)

na de finish (t.w.v. € 6) Flandrien Koers Cap (t.w.v. € 9)

(t.w.v. € 9) Finishers medaille uitgereikt door onze rondemissen

Maxim Sportvoedingspakket (t.w.v. € 5,50) met Sport Bar en Sport Gel voor de start

(t.w.v. € 5,50) met Sport Bar en Sport Gel voor de start Keuze uit 3 toproutes

Kop koffie voor de start

Vers getapt Vlaams Kwaremont biertje na de finish (of een ander drankje)

na de finish (of een ander drankje) Gepersonaliseerd stuurbord

Technische ondersteuning door Cyclon

Uitgebreide verzorgingsposten onderweg

Een exemplaar van het voorjaarsnummer van het wielermagazine RIDE (t.w.v. € 9,95)

Annuleringsmogelijkheid tot 1 maart 2022 (annuleer je voor 1 maart dan storten we je geld terug)

Na afloop van de Ride ben je van harte welkom op het Kwaremont plein. De Ronde van Vlaanderen is er op zondag 3 april live op een groot beeldscherm.