Gravelty Cyclon: Gravellen door het grootste natuurgebied van Brabant

Op zondag 20 maart is het Brabantse land het decor van Gravelty Cyclon, een pittige gravelrit van NL Tour Rides over 70% onverhard parcours. De route voert je dwars door het grootste aaneengesloten (oer)natuurgebied van Brabant: de Maashorst.

Schitterende gravelroute

Gravelty Cyclon is een gravel ride rondom de ‘service course’ van Cyclon in het Brabantse Schaijk. Medewerkers en fietsers van Team Cyclon hebben hun Strava-bestanden gedeeld en zo is er een schitterende route ontstaan over onbekende Brabantse wegen. Je ontdekt paden die je zelf nooit zou vinden. De route voert door bossen en polders, over heidegebieden, heuvels en dijken. Er is keuze uit twee afstanden: een Epic route van 85 kilometer en een Intense route van 60 kilometer.

Deelname kost slechts 29 euro. Voor iedereen is er na de finish als cadeau de befaamde Cyclon emmer (t.w.v. € 34,95) gevuld me de essentieële producten om je fiets in 3 stappen weer tip top in orde te maken!

Gratis Cyclon Emmer

Cyclon trakteert alle deelnemers. Alle deelnemer aan de Gravelty Cyclon 2022 krijgen een mooi geschenk van Cyclon. Na de finish staat er Cyclon Emmer vol met Cyclon produkten voor je klaar, met een winkelwaarde van € 34,95. Met de Cyclon Emmer haal je alles in huis om de meest smerige racefiets, gravelbike of mountainbike in drie stappen weer helemaal in topconditie te krijgen. Schoonmaken, smeren en beschermen.

