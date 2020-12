Schouderblessure Geraint Thomas na val op training

Geraint Thomas heeft een flinke schouderblessure overgehouden aan een valpartij op training. De Welshman had zijn schouder uit de kom en die kon pas na twee uur teruggezet worden. “Ik gleed uit over een ijzig stuk en daarbij is mijn schouder ontwricht”, legt Thomas uit.

“Dit was niet de zondag die ik verwacht ik”, aldus de kopman van INEOS Grenadiers. “Maar mijn schouder zit gelukkig weer terug, na twee zeer pijnlijke uren. Gelukkig heb ik geen breuken opgelopen. Alles is nu goed om morgen de turbo weer aan te zetten.”

Of de schouderblessure van Thomas hem een trainingsachterstand oplevert voor het komende seizoen, is niet bekend. Wel moest hij een Zwift-evenement missen door de crash. “Misschien heb ik nog een paar extra herstelritjes op Zwift nodig”, knipoogt hij op social media.

Het is niet de eerste tegenslag voor Thomas in 2020. Hij miste de Tour de France vanwege een vormcrisis en de Giro d’Italia, zijn nieuwe hoofddoel, moest hij snel verlaten door een bekkenbreuk. De valpartij die de breuk veroorzaakte, kwam door een rondslingerende bidon tijdens een neutralisatie.

Before and after🤦‍♂️The reason I missed my own ride on @GoZwift All good now though!! But may need a few more #GsRecoveryZwifts 🙈🙄 pic.twitter.com/autcDRmoFl

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) December 6, 2020