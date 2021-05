Schmid na eerste profzege: “Ik kan het niet geloven”

Mauro Schmid kon niet geloven dat hij vandaag in de Giro d’Italia de Strade Bianche-etappe naar Montalcino had gewonnen. Voor de jonge Zwitser van Qhubeka ASSOS was het zijn eerste zege als profrenner.

“Pas twee weken voor de Giro was ik geselecteerd”, vertelde Schmid na de elfde rit van Perugia naar Montalcino, over vier stroken onverharde wegen, in het flashinterview. “Mijn voorbereiding was vrij goed, maar aan het begin van het seizoen had ik er nooit over nagedacht dat ik een grote ronde zou rijden.”

Dat hij de vorige tien etappes echt had afgezien, vertelde de neoprof. “Soms kon ik het tempo zelfs niet volgen. Vandaag wilde ik in de ontsnapping van de dag komen, want ik hou van Strade Bianche en gravelpaden. Ik heb het geprobeerd en toen ik eenmaal in de vlucht was, voelde ik dat ik geweldige benen had. Ik ben gisteren op de rustdag goed hersteld.”

Uiteindelijk streed hij samen met Alessandro Covi om de etappezege. “Ik wist dat hij erg sterk is. Hij loste me bijna op de klim, maar moest en zou in zijn wiel blijven. Ik dacht niet aan de jongens achter ons. Ik had geen idee of ze dichtbij of ver weg waren. Uiteindelijk reed ik niet meer mee en wachtte ik voor de sprint. Toen ik de streep zag, voelde ik mijn benen niet en ging ik ervoor.”