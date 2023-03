Schmid boekt eerste zege van 2023: “Denk dat ik een heel goed seizoen rijd”

Mauro Schmid verdedigde op de slotdag van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali met succes zijn leiderspositie. De Zwitser eindigde als achtste in de afsluitende tijdrit en mag zich eindwinnaar van de Italiaanse rittenkoers noemen. “Ik ben blij met mijn prestatie van vandaag”, zei hij tegen Cycling Pro Net.

“Het was niet gemakkelijk om een ritme te houden, want in het eerste deel zaten veel bochten en het was veel wind in de rug”, keek Schmid terug op zijn rit tegen de klok. “In het tweede deel was er meer tegenwind en zijwind. Ik probeerde om in het begin niet te hard te gaan en daarna nog wat te versnellen. Ik wist welke tijden de andere jongens reden, dus ik had het steeds redelijk onder controle, al was ik in de laatste kilometers wel behoorlijk aan het afzien.”

Schmid begon het seizoen met een vijfde plaats in het eindklassement van de Santos Tour Down Under. Daarna was hij een belangrijke schakel in de Soudal Quick-Step-selectie die Remco Evenepoel aan de zege hield in de UAE Tour. “Ik denk dat ik tot nog toe een heel goed seizoen rijd. Dat is nu mijn eerste seizoenszege kan boeken, is heel mooi. Zeker in deze wedstrijd, waar ik vorig jaar mijn eerste koers voor Quick-Step won. Nu het eindklassement winnen, betekent nog veel meer voor me.”

‘Perfecte week’ voor Soudal Quick-Step

De afsluitende tijdrit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali kwam op naam van een ploeggenoot van Schmid, Rémi Cavagna. De Fransman was dinsdag ook al naar de overwinning in de openingsrit gesoleerd. “Ik zat ook vaak dichtbij de ritzege, met drie tweede plaatsen. Maar uiteindelijk is het het belangrijkste dat ik de eindzege kon pakken en Rémi twee ritzeges mee naar huis neemt. Ik denk dus dat het een perfecte week voor het team was.”