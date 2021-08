Schitterende beelden van Fabio Jakobsen en zijn opa: “Heb je het gezien?”

De overwinning van Fabio Jakobsen in de Vuelta a España zorgt bij veel betrokkenen in de wielerwereld voor blijdschap. Ook de familie van Jakobsen is erg blij, en dat is te zien in een video van de organisatie. Daarin is de ritwinnaar aan het videobellen met zijn opa.

Precies 378 dagen na de zware valpartij in de Ronde van Polen, die bij iedereen in de wielrennerij nog in het geheugen gegrift staat, won Jakobsen weer een WorldTour-wedstrijd. In Molina de Aragón was hij sneller dan Arnaud Démare. Na afloop bedankte de Nederlander heel veel mensen voor de steun het afgelopen jaar, waaronder zijn familie. “Door hen ben ik hier”, vertelde Jakobsen.

De grootvader van Jakobsen heeft alleen niet gekeken naar de winnende sprint, moet hij opbiechten na afloop. “Hebbie het gezien?”, vroeg de sprinter van Deceuninck-Quick-Step namelijk. “Ah joh, dan ga je de herhaling kijken. Dat geeft niets, het staat allemaal op YouTube”, lacht Jakobsen.