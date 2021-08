Fabio Jakobsen glundert na ritzege in Vuelta: “Een droom die uitkomt”

Fabio Jakobsen kon zijn geluk niet op na zijn etappezege in de vierde rit van de Vuelta a España 2021. Ruim een jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen wist de sprinter van Deceuninck-Quick-Step weer te winnen op WorldTour-niveau. “Dit is het werk van heel veel mensen. Dit is ook hun zege”, bedankt Jakobsen alle mensen om hem heen.

“Het is een droom die uitkomt. Na de valpartij was het een lange weg terug. Ik ben heel blij, want het heeft veel tijd en inzet gekost. Dit is het werk van heel veel mensen. Dit is ook hun zege. Van de dokters en medische staf in Polen tot mijn tweede familie, dan heb ik het over de ploeg, en iedereen daartussen… Deze zege is ook van hun en van mijn eigen familie. Door hen ben ik hier.”

Hectisch

De slotfase in Molina de Aragón was erg bochtig en snel. “Het is heel hectisch”, legt Jakobsen uit. “Alle klassementsploegen wilden van voren zijn en dat is helemaal prima, maar vanaf drie kilometer wilden wij het overnemen. Er was nog een klimmetje en op de top kon ik Bert (Van Lerberghe, red.) en Styby (Zdenek Stybar, red.) vinden. We zaten daar op plek vijftien, twintig.”

“Bert nam mij mee naar voren en ik kon mijn sprint aan de binnenkant beginnen, want daar was nog een flauwe bocht. Ik vond toen het wiel van Démare en hij was voor mij de man to beat. Ik had uiteindelijk nog iets meer in de benen en was blij dat ik hem kon passeren”, glundert Jakobsen.

Heel zelfverzekerd was hij echter niet dat hij Démare in de sprint nog zou passeren. “Je weet het nooit, maar je moet het altijd proberen. De ploeg heeft altijd vertrouwen in mij gehad en ik ben blij dat ik ze kan terugbetalen. Dit is ook hun overwinning.”