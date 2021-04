Schelling toont zich in lange vlucht: “Op de limiet op die laatste klim”

Ide Schelling maakte in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland lange tijd deel uit van de vroege vlucht, waaruit Mikkel Honoré uiteindelijk zou winnen. Toen de Deen en zijn ploegmaat Josef Černy op de laatste klim aanvielen, moest de Nederlander passen.

“Vandaag wilde ik in de ontsnapping terechtkomen”, liet Schelling naderhand weten. “Het was niet zo zwaar als gisteren, maar tegelijkertijd was het verre van makkelijk. De kopgroep was erg sterk en de hele dag reden we een hoog tempo. Hoewel onze voorsprong nooit groot was, denk ik dat we toch goed samenwerkten. Op de laatste klim zat ik zowat op de limiet en toen de twee mannen van Deceuninck-Quick-Step aanvielen, waren de benen niet goed genoeg om ze te volgen. Maar het was een goede ervaring.”

Jens Zemke, ploegleider van BORA-hansgrohe in Baskenland, had zijn jongens gemotiveerd voor deze vijfde rit. “We wisten namelijk dat de kopgroep een goede kans had en wilden een of zelfs twee renners mee hebben. Uiteindelijk haalde Ide Schelling het, een sterke renner die een goed tempo kan rijden. Helaas had hij op de laatste zware klim niet genoeg kracht en loste hij uit de kopgroep. Dat is natuurlijk jammer en een gemiste kans, maar dit laat wel zien dat hij de potentie heeft om zo’n etappe te winnen of minstens op het podium te eindigen.”

“Dat is het positieve dat we van de etappe van vandaag moeten onthouden. En de volgende keer gaat het dan zeker lukken”, zei de ploegleider tot slot.