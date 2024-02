Scheldeprijs maakt deelnemende ploegen voor 2024 bekend, BEAT en TDT-Unibet van de partij

De Scheldprijs heeft de deelnemende teams voor de komende editie bekendgemaakt. Daarbij valt op dat BEAT Cycling Club als continentale ploeg weer is uitgenodigd om aan de start te verschijnen. Onder andere Tour de Tietema-Unibet, Tudor, Bingoal WB, Flanders-Baloise en Q36.5 zijn ook van de partij.

Naast elf WorldTeams en de drie beste ProTeams van 2023 – Lotto Dstny, Israel-Premier Tech en Uno-X Mobility – maken nog acht andere ploegen hun opwachting bij de Scheldeprijs in 2024. Van de ProTeams zijn het Tour de Tietema-Unibet, Tudor, Bingoal WB, Flanders-Baloise, TotalEnergies en Q36.5, die ook mee gaan dingen om de zege.

Daarnaast zijn er ook twee continentale ploegen aanwezig. BEAT Cycling Club mag de Nederlandse eer gaan verdedigen, terwijl Tarteletto-Isorex de Belgische continentale trots is. Ook vorig jaar stond de Nederlandse continentale ploeg aan de start van de voorjaarsklassieker. Voor Tarteletto-Isorex was dit niet het geval.

Bij de vrouwen zijn er zestien continentale ploegen, die het op mogen gaan nemen tegen het WorldTour-geweld van de zeven ploegen van het hoogste niveau. Hierbij zitten ook de sterrenformatie van SD Worx en ploegen als Visma | Lease a Bike en Fenix-Deceuninck. De Scheldeprijs wordt dit jaar op 3 april verreden.

These teams are about to turn the streets into their personal racetrack. 🏎️ #SP24 #FLCS pic.twitter.com/uii7tka5UU

— Scheldeprijs (@Scheldeprijs) February 9, 2024